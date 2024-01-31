Улицы в центре Москвы украсят к китайскому Новому году

Фото: ТАСС/Ni Lifang

Улицы в центре Москвы украсят в честь китайского Нового года, сообщается в телеграм-канале посольства Китая в РФ.

Как подчеркнули в диппредставительстве, в этом году в столице можно принять участие в подготовленных правительством Москвы и посольством КНР торжествах в честь праздника весны, знаменующего начало Нового года по лунному календарю.

Основными точками станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат. Вместе они образуют специальный пешеходный маршрут. У гостей площадок будет возможность посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться известной китайской игре в Го.

Еще одной площадкой фестиваля станет многофункциональный комплекс "Солнце Москвы". На его территории пройдут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов и показательные выступления восточных единоборств. Также жителей и гостей города ждут организованный посольством Китая в России концерт народной китайской музыки в Доме музыки и ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow.

Это первый китайский Новый год в российской столице. Как считают китайские дипломаты, он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран.

Китайский Новый год отмечают уже более 2 тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В этом году праздник весны отмечается 10 февраля. Это самый важный праздник для китайцев.

Ранее сообщалось, что мероприятия по случаю празднования китайского Нового года впервые состоятся на Останкинской телебашне. Во время празднования из пешеходной галереи сделают фотозону в китайском стиле.

С 6 по 19 февраля в "Галерее звезд" для гостей подготовят выставку картин учеников школы акварели Сергея Андрияки "От китайского натюрморта до русского пейзажа". С 9 по 17 февраля на медиафасаде башни, на телеэкранах кофейни и кафе ресторанного комплекса "Седьмое небо" будут показывать видеоролик, посвященный празднику.

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