"Сити": топ-3 театральных премьер в Москве

Команда "Сити" собрала подборку премьер нового театрального сезона в столице. Так, под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета на Основной сцене театра имени Гоголя состоялся спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" по роману Николая Лескова.

Кроме того, в Малом театре прошел премьерный показ спектакля "Свадьба Кречинского" по мотивам пьесы А. В. Сухова-Кобылина в постановке режиссера Алексея Франдетти. А в репертуар "Современника" вернулся спектакль по пьесе Уильяма Гибсона "Двое на качелях" в постановке народной артистки СССР и сооснователя театра Галины Волчек.

Подробнее – в программе “Сити”.