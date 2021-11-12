"Кинодача": Вениамин Смехов

В формате "дачных посиделок" ведущий Эммануил Виторган и его гость Вениамин Смехов вспомнят, как снимался фильм "Д’Артаньян и три мушкетера", а также легендарный Театр на Таганке.

Об этом – в программе "Кинодача".

