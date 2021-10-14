"Москва сегодня": жителям столицы рассказали, где могут оказать психологическую помощь

В Москве работает Консультативный центр психического здоровья, который помогает пациентам с разными проблемами. Например, можно обратиться, если беспокоят тревоги, страхи, стрессовые состояния, сниженное настроение, нарушение концентрации, нарушение сна и психосоматические расстройства.

Основная задача Консультативного центра – улучшение качества и доступности психотерапевтической помощи для пациентов с невротическими проблемами.

В центре психического здоровья пациентам могут назначить индивидуальные или групповые консультации, а при необходимости выписать медикаменты. При этом лечение подбирается под каждого пациента. Об этом – в программе "Москва сегодня".