Собянин: около 270 премьер было в столичных театрах в прошлом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва считается одним из мировых театральных центров. В 2023 году в столице было представлено немало ярких постановок, о которых рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в прошлом году в столичных театрах было около 270 премьер. Зрители могли увидеть постановку "Смертельный номер" в "Театре Олега Табакова", спектакль "Лес" в театре имени Маяковского, приуроченный к 200-летию А.Н. Островского. Мастерская Петра Фоменко в 2023 году представила "Вишневый сад" по пьесе А.П. Чехова, а в "Современнике" показывали пьесу "Мещане" Максима Горького.

Собянин добавил, что в Театре имени Пушкина в прошлом году представили постановку "Зойкина квартира" по пьесе М.А. Булгакова, а в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко была представлена "Норма" по опере Винченцо Беллини.

Ранее Собянин рассказал, что в рамках реализации нацпроекта "Культура" в Москве проводится масштабная реконструкция городских театров. По словам мэра, за последние десять лет были обновлены 40 учреждений – 85 зданий, то есть 70% от их общего числа.

Градоначальник подчеркнул, что с точки зрения технического оснащения театры Москвы не уступают самым известным сценам мира.

До этого Собянин сообщил, что за последние десять лет в Москве обновили более 40 театров. Завершить обновление всех нуждающихся в ремонте столичных театров планируют к 2030 году.

Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин