10 февраля, 09:30Транспорт
Ограничения для проезда такси ввели на некоторых выделенных полосах в столице
Автобусы и электробусы на некоторых выделенных полосах в Москве поехали быстрее – 7% участков закрыли для таксистов. Это решение принято столичным департаментом транспорта совместно с ГИБДД.
По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, запрет движения такси по выделенной полосе применяется только там, где таких машин много и они мешают общественному транспорту. На участках, где ввели эту меру, автобусы стали проезжать до трех раз быстрее.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.