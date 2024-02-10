Ограничения для проезда такси ввели на некоторых выделенных полосах в столице

Автобусы и электробусы на некоторых выделенных полосах в Москве поехали быстрее – 7% участков закрыли для таксистов. Это решение принято столичным департаментом транспорта совместно с ГИБДД.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, запрет движения такси по выделенной полосе применяется только там, где таких машин много и они мешают общественному транспорту. На участках, где ввели эту меру, автобусы стали проезжать до трех раз быстрее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.