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10 февраля, 09:30

Транспорт

Ограничения для проезда такси ввели на некоторых выделенных полосах в столице

Ограничения для проезда такси ввели на некоторых выделенных полосах в столице

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Автобусы и электробусы на некоторых выделенных полосах в Москве поехали быстрее – 7% участков закрыли для таксистов. Это решение принято столичным департаментом транспорта совместно с ГИБДД.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, запрет движения такси по выделенной полосе применяется только там, где таких машин много и они мешают общественному транспорту. На участках, где ввели эту меру, автобусы стали проезжать до трех раз быстрее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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