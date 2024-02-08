Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы"

В городе стартовал прием заявок на конкурс "Новаторы Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Заявлено три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой – шесть направлений.

Победители смогут найти партнеров-инвесторов и реализовать свои задумки в реальности, а еще получить средства для дальнейшего развития. По словам мэра, в этом году общий призовой фонд составляет больше 20 миллионов рублей.

Конкурс проводят с 2020 года, его участниками стали более пяти тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.