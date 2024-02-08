Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 08:45

Новости

Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы"

Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы"

Мэр Москвы рассказал о перспективных научных площадках столицы

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

В столице пройдет 46-й Московский международный кинофестиваль

Сергей Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

Новые поликлиники на Ленской и Автозаводской приняли первых пациентов – Собянин

Новости часа: Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Собянин: в апреле в столице пройдет Московский международный кинофестиваль

Новости часа: Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям

В городе стартовал прием заявок на конкурс "Новаторы Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Заявлено три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой – шесть направлений.

Победители смогут найти партнеров-инвесторов и реализовать свои задумки в реальности, а еще получить средства для дальнейшего развития. По словам мэра, в этом году общий призовой фонд составляет больше 20 миллионов рублей.

Конкурс проводят с 2020 года, его участниками стали более пяти тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиивидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика