08 февраля, 08:45Новости
Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы"
В городе стартовал прием заявок на конкурс "Новаторы Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Заявлено три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой – шесть направлений.
Победители смогут найти партнеров-инвесторов и реализовать свои задумки в реальности, а еще получить средства для дальнейшего развития. По словам мэра, в этом году общий призовой фонд составляет больше 20 миллионов рублей.
Конкурс проводят с 2020 года, его участниками стали более пяти тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также