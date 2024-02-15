"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

400 врачей-рентгенологов расшифровывают 130 тысяч снимков в неделю – так работает Центр диагностики и телемедицины. Это одно из ведущих медицинских учреждений в столице. Его посетили Владимир Путин и Сергей Собянин.

На встрече мэр столицы отметил, что качество медицинской помощи в Москве выросло благодаря развитию инфраструктуры и внедрению искусственного интеллекта. В Центре диагностики в 2023 году обработали пять миллионов исследований. Нейросети находят на медицинских изображениях признаки 37 различных заболеваний. Точность такой диагностики достигает 95%. Кроме того, увеличилась эффективность работы врачей-рентгенологов.

Медицинская инфраструктура в Москве постоянно совершенствуется. К 2026 году планируют обновить все столичные поликлиники, а к 2028 году – все стационары.

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