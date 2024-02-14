Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы, поскольку существующие "ни шиша не показывают". Такое заявление он сделал в ходе дискуссии на Форуме будущих технологий.

Он отметил, что понимает, насколько зависят качество и сроки лечения от правильно поставленного диагноза. Поэтому важны системы мониторинга и тест-системы, определяющие патогены и инфекции, объяснил президент РФ.

"Смотрите, у нас на практике до сих пор что происходит: наши тест-системы применяются. У человека есть температура, и явно он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Зачем такие тест-системы?" – задался вопросом российский лидер.

Путин призвал совершенствовать системы диагностики. Он указал на необходимость работы в этом направлении, чтобы помочь врачу, особенно в первичном звене здравоохранения на отдаленной территории или в деревне.

Ранее российский президент рассказал, что в стране более половины случаев онкозаболеваний стали выявлять на ранней стадии. С его слов, объемы химиотерапии выросли на 60%, более чем на 25% – лучевой терапии.

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