Правительство РФ одобрило выделение средств на строительство участка трассы М-7

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Камбин РФ одобрил выделение средств Росавтодору на строительство дороги М-7 "Волга" на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – указано в материале.

В сообщении отмечается, что проект распоряжения направлен на строительство и реконструкцию М-7 "Волга" на участках обходов Нижнекамска и Набережных Челнов. Сама трасса объединяет Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии нового участка автодороги М-12 "Восток". Российский президент дал старт автомобильному движению по видеосвязи.

Трасса М-12 – часть транспортного маршрута "Россия". Она проходит по территории пяти российских субъектов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также республик Чувашия и Татарстан.

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