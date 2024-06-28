Движение на участке в Коми, где с рельсов сошли вагоны, полностью восстановлено

Фото: ТАСС/Транспортная прокуратура

Движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, было полностью восстановлено. Об этом сообщается в телеграмм-канале РЖД.

"В 03:42 по московскому времени 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда", – указано в сообщении.

В РЖД рассказали, что железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки и выровняли путь спецтехникой. На данный момент движение открыто по обоим путям перегона, а все задержанные в результате схода поезда вводятся в график.

ЧП в Коми произошло вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный. Предварительной причиной произошедшего были названы обильные осадки, которые подмыли железнодорожное полотно. В связи с этим ЧП было возбуждено уголовное дело.

В районе места, где произошла железнодорожная авария, были найдены тела двух погибших. Позже спасатели обнаружили тело третьей жертвы ЧП. Ей оказалась 16-летняя девушка – пассажирка 10-го вагона, которая ранее числилась пропавшей без вести. Еще 46 человек пострадали.