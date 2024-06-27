Шесть проводников сошедшего с рельсов поезда в Коми получили травмы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Шесть проводников поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Республике Коми, получили травмы различной степени тяжести, заявили в пресс-службе РЖД.

В компании уточнили, что проводники получили ушибы и скелетные травмы. Однако после получения первой помощи все они продолжили выполнять свои обязанности, помогая пассажирам сошедшего с рельсов поезда.

Двое из проводников были госпитализированы после того, как на место прибыл подменный состав, отметили в РЖД.

Инцидент произошел вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный. Предварительной причиной произошедшего были названы обильные осадки, которые подмыли железнодорожное полотно. В связи с этим ЧП было возбуждено уголовное дело.

В районе места, где произошла железнодорожная авария, были найдены тела двух погибших. Позже спасатели обнаружили тело третьей жертвы ЧП. Ей оказалась 16-летняя девушка – пассажирка 10-го вагона, которая ранее числилась пропавшей без вести. Еще 46 человек пострадали.