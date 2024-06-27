27 июня, 14:34Происшествия
МЧС показало кадры ликвидации последствий схода поезда с рельсов в Коми
На кадрах видно, как тяжелая техника работает в районе ЧП, а сотрудники МЧС разбирают завалы.
Девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов вечером 26 июня в районе перегона Инта-1 – Угольный. Предварительной причиной ЧП стали обильные осадки, подмывшие железнодорожное полотно.
В результате погибли 2 человека, а еще 46 пострадали. По некоторой информации, пропавшей без вести также числится девочка-подросток. В медучреждения Инты поступили 14 пострадавших.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Позже движение поездов было восстановлено по одному пути, а остальных пассажиров отправили дальше на другом поезде.
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