МЧС показало кадры ликвидации последствий схода поезда с рельсов в Коми

Сотрудники МЧС РФ продолжают ликвидировать последствия схода поезда № 511 Воркута – Новороссийск с рельсов в Коми. Соответствующее видео работы спасателей появилось в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как тяжелая техника работает в районе ЧП, а сотрудники МЧС разбирают завалы.

Девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов вечером 26 июня в районе перегона Инта-1 – Угольный. Предварительной причиной ЧП стали обильные осадки, подмывшие железнодорожное полотно.

В результате погибли 2 человека, а еще 46 пострадали. По некоторой информации, пропавшей без вести также числится девочка-подросток. В медучреждения Инты поступили 14 пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Позже движение поездов было восстановлено по одному пути, а остальных пассажиров отправили дальше на другом поезде.

