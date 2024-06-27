Тело третьего погибшего найдено на месте схода поезда в Коми

Фото: ТАСС/Северо-Западная транспортная прокуратура

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при сходе с рельсов вагонов поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Погибшей оказалась 16-летняя девушка – пассажирка 10-го вагона, которая ранее числилась пропавшей без вести. Ее долго искали, но нашли на месте ЧП, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о двух погибших, чьи тела нашли в районе инцидента. Также еще 46 человек пострадали.

Трагедия произошла вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный. Причиной, по предварительной информации, стали обильные осадки, которые подмыли железнодорожное полотно. После ЧП было возбуждено уголовное дело.

