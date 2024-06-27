Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми, сообщается в телеграм-канале ведомства.

РЖД продолжает работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна.

Инцидент произошел вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный. Причиной, по предварительной информации, стали обильные осадки, которые подмыли железнодорожное полотно. После ЧП было возбуждено уголовное дело.

Всего погибли три человека: 16-летняя девушка – пассажирка 10-го вагона, которая ранее числилась пропавшей без вести, и два других пассажира. Еще 46 человек пострадали.

