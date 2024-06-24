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24 июня, 08:45

Происшествия

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Мексике

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Мексике

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На мексиканском курорте Акапулько зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах от города. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Тем временем масштабные наводнения накрыли северо-восток Бангладеша. После нескольких недель проливных дождей четыре реки вышли из берегов и затопили сотни домов. В СМИ пишут, что почти два миллиона человек остались без крова. Из пострадавших районов страны идет эвакуация населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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