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19 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: четыре человека погибли в Иране из-за землетрясения

Новости мира: четыре человека погибли в Иране из-за землетрясения

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Четыре человека погибли и более сотни пострадали в результате землетрясения в Иране. Сильнее всего пострадал город Кашмер, в нем частично обрушились жилые дома. Ученые оценили это землетрясение в 5 баллов по шкале Рихтера. Отголоски подземных толчков ощутили также жители Туркменистана и Афганистана.

Тем временем число погибших в ходе хаджа в Мекке увеличилось. Более 500 паломников погибли из-за зноя, больше половины из них – паломники из Египта. Есть сообщения о тысячах пострадавших в результате длительного нахождения под солнцем при температуре в 50 градусов и давке. Власти Саудовской Аравии сообщают, что пытаются оказать возможную помощь людям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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