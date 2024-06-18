Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Перу

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Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на севере Перу. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился в 105 километрах к северо-западу от города Барранка, в котором проживают около 5,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 100 километров.

На момент публикации о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.

Ранее толчки магнитудой 5,6 произошли возле побережья Индонезии. Эпицентр землетрясения находился в 175 километрах к западу от города Бенкулу на острове Суматра, в котором проживают около 309 тысяч человек.

До этого землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в районе города Они на севере Грузии. Подземные толчки могли ощутить жители Тбилиси.