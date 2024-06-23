Круглосуточная горячая линия запущена в Севастополе после удара ВСУ. Соответствующее распоряжение отдал губернатор города Михаил Развожаев.

По телефону можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить о поврежденном имуществе и задать вопросы по теме трагедии. Севастопольцы могут позвонить по единому номеру 122. А из другого региона – в том числе из Москвы – необходимо набрать номер +7 (8692) 77-02-20.

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