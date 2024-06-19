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19 июня, 18:00

Политика

Новости мира: в ООН Израиль обвинили в истреблении палестинцев

Новости мира: в ООН Израиль обвинили в истреблении палестинцев

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Власти Израиля виновны в истреблении палестинцев – такое решение по итогам расследования вынесла независимая комиссия ООН. Вдобавок к этому, у страны появились разногласия с США из-за отказа поставить оружие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот факт немыслимым.

Тем временем в Азербайджане загорелся родильный дом. Обошлось без пострадавших, так как еще в декабре 2023 года медицинское учреждение закрыли на капитальный ремонт. В здании воспламенились строительные материалы. Спасатели заявили, что огонь распространился на 120 квадратных метров

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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