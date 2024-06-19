Песков заявил, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против кого-либо

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Россия и КНДР развивают сотрудничество на благо своим народам, а не против кого-либо. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил газете "Известия".

Так он прокомментировал заявления некоторых СМИ о том, что Москва и Пхеньян якобы создают антизападную коалицию. Песков также напомнил, что в последнее время большинство западных стран говорят о том, что их цель – подавление РФ.

Также политик назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписал Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, концептуальным рамочным документом, который задает тон двусторонним отношениям и является демонстрацией того, что государства намерены развивать все векторы двусторонних связей.

По словам пресс-секретаря, в выстраивании отношений России и Северной Кореи есть определенные ограничения из-за санкционного режима, введенного против двух стран. Песков считает, что существуют "механизмы суверенизации отношений", которые могут быть задействованы для минимизации негативных последствий незаконных санкций. И визит Путина – это импульс к созданию таких механизмов, подчеркнул он.

Путин прибыл в КНДР 18 июня с госвизитом. Встреча с Ким Чен Ыном стала для российского президента третьей за период, прошедший с 2019 года. Лидер РФ выразил надежду, что его следующая встреча с северокорейским коллегой состоится в Москве.

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником". По его словам, заключение нового "самого мощного договора" между странами было бы невозможно без "выдающейся дальновидности" и решительности Путина.