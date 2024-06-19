Путин заявил, что РФ и КНДР проводят независимую внешнюю политику

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Россия и Северная Корея проводят независимую внешнюю политику, не приемлют языка диктата, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Президент России прибыл в Пхеньян 18 июня с госвизитом. Ким Чен Ын встретил его у трапа самолета. Некоторые вопросы Путин успел обсудить с ним по пути из аэропорта. Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына.

После лидеры двух страны провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций двух государств. Их продолжительность составила примерно 1,5 часа. Во ходе переговоров российский лидер заявил, что уже ожидает следующей встречи с лидером КНДР в Москве.

