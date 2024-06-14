Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ атаковали военный объект в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

Он обратил внимание, что мирные граждане давно не пользуются проездом в сторону Жуляны.

"Постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны", – отметил подпольщик.

Ранее подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске Днепропетровской области. По словам Лебедева, удар пришелся в сторону трубного завода, где осуществляется ремонт украинской военной техники.

До этого ВС РФ уничтожили украинский самолет Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области. Минобороны РФ также опубликовало кадры поражения техники барражирующим боеприпасом "Ланцет".

