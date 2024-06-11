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11 июня, 15:49

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Минобороны: ВС РФ уничтожили самолет Су-25 ВСУ боеприпасом "Ланцет"

В МО РФ рассказали об уничтожении украинского самолета Су-25

Вооруженные силы России уничтожили украинский самолет Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство также опубликовало кадры поражения техники барражирующим боеприпасом "Ланцет". На видео заметно, как боеприпас попадает в находящуюся на стоянке машину. В результате происходит взрыв и начинается пожар.

Ранее в Минобороны рассказали, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по украинскому опорному пункту и живой силе ВСУ. Российская армия использовала авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей самолеты вернулись на аэродром вылета.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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