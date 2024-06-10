Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военные действия совершили подразделения группировки войск "Восток".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью, российскими военнослужащими полка "АХМАТ-Чечня" совместно с солдатами других подразделений ВС РФ.

До этого стало известно, что украинские войска потеряли до 300 военных в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ за сутки. Так, ВСУ понесли потери в районах Карловки, Евгеновки, Новопокровского и Яснобородовки в ДНР.