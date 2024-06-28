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Новости

28 июня, 12:30

Происшествия

Новости регионов: в Санкт-Петербурге мужчина без страховки забрался на дом купца Иоффе

Новости регионов: в Санкт-Петербурге мужчина без страховки забрался на дом купца Иоффе

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В Санкт-Петербурге руфер забрался на самый верх дома купца Иоффе на Пяти углах. Мужчина залез туда без страховки и даже встал на одну из декоративных башен на фасаде здания. В тот момент его заметили прохожие и засняли на камеру.

В Зеленоградске турист попал в реанимацию после купания на пляже. Как рассказали очевидцы, 63-летний мужчина пошел плавать в нетрезвом состоянии, а затем стал тонуть. Его вытащили из воды и вызвали врачей. Состояние туриста сейчас оценивается как тяжелое.

Движение на участке железной дороги в республике Коми, где сошел с рельсов поезд, полностью восстановили. Об этом сообщили в РЖД. Пути повредило из-за подмыва и аварии. Специалисты восстановили насыпь, положили новые рельсы и выровняли участок. В компании отметили, что все задержанные поезда вводят в график.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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