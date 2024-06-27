Замгендиректора компании "Исприн" арестован по делу о пожаре во Фрязине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Щелковский городской суд арестовал заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина до 24 августа по делу о пожаре во Фрязине. Об этом сообщает ТАСС .

Фомина и собственника бывшего здания НИИ "Платан" Антона Спешилова задержали 26 июня. По версии следствия, Фомин, вступив в сговор со Спешиловым, оказывал арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, получая за это деньги. Однако безопасность в ходе оказания услуг они не обеспечили.

Здании во Фрязине загорелось 24 июня. Огонь охватил семь этажей 8-этажного здания, он распространился на площади в пять тысяч квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение вечером того же дня, но целиком потушить пламя смогли днем 25 июня.

Однако уже к вечеру в здании вновь начался пожар. Причиной мог стать поднявшийся ветер, который раздул тлеющий очаг. Спустя время пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пожара погибли шесть человек, из них двое выпали из окна. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

