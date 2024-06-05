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05 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: 19 тысяч жителей остались без домов из-за наводнения на Шри-Ланке

Новости мира: 19 тысяч жителей остались без домов из-за наводнения на Шри-Ланке

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Непогода на Шри-Ланке провоцирует паводки и оползни. По меньшей мере 16 человек погибли в результате ливней и штормового ветра, обрушившихся на остров. Повреждено около четырех тысяч домов, без крова остались 19 тысяч человек. В поисково-спасательных операциях задействовали военных, которые ведут круглосуточную разведку на катерах и вертолетах.

Жители канадского поселения Альберта засняли торнадо причудливой формы, столб которого под углом протянулся от неба до земли. Местные жители говорят, что с таким сталкиваются впервые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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