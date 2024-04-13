Работу газовой горелки в сталинской высотке в Москве приняли за пожар

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В сталинской высотке на Котельнической набережной работу газовой горелки перепутали с пожаром, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве.

Отмечается, что огнеборцы провели разведку, в ходе которой обнаружили газовую горелку на балконе 23 этажа.

"Пожар не подтвержден. Пожарные расчеты убывают на места постоянной дислокации", – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании сталинской высотки на Котельнической набережной. Пожар обнаружили в квартире на 22-м этаже.