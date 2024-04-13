ТАСС: загорелась сталинская высотка на Котельнической набережной в Москве

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Пожар в квартире на 22-м этаже произошел в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

"Люди из окон просят о помощи", – сказал собеседник агентства.

По его словам, наблюдается открытое горение здания. Пожарные приступили к тушению пожара на 22-м этаже высотки.

"Здание разноуровневое 9-23-этажное. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам, проводится разведка", – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в Москве потушили пожар в квартире на первом этаже дома в Брюсовом переулке. Пожарные эвакуировали 5 человек. По данным специалистов, возгорание случилось в распределительном щитке дома.