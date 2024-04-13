ТАСС: загорелась сталинская высотка на Котельнической набережной в Москве

13 апреля, 21:20Происшествия
Фото: телеграм-канал Mash
Пожар в квартире на 22-м этаже произошел в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.
"Люди из окон просят о помощи", – сказал собеседник агентства.
По его словам, наблюдается открытое горение здания. Пожарные приступили к тушению пожара на 22-м этаже высотки.
"Здание разноуровневое 9-23-этажное. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам, проводится разведка", – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Ранее в Москве потушили пожар в квартире на первом этаже дома в Брюсовом переулке. Пожарные эвакуировали 5 человек. По данным специалистов, возгорание случилось в распределительном щитке дома.
Пожар произошел в Брюсовом переулке