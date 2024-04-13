ТАСС: пожарные потушили возгорание в доме в центре Москвы

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Пожарные потушили пожар, произошедший в квартире на первом этаже дома в Брюсовом переулке в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

По их данным, возгорание случилось в распределительном щитке дома, построенного в 1930-х годах. Из-за этого пришлось эвакуировать 5 человек. Спасатели ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров.

"Происходило возгорание электрооборудования и личных вещей. Пострадавших нет", – добавили в пресс-службе.

Издание напомнило, что дом 7 в Брюсов переулке известен как Дом артистов Большого театра. Его возвели в стиле конструктивизма в 1933–1935 годах по проекту Алексея Щусева.

Ранее столичный Дептранс рассказал, что движение по переулку возле дома было перекрыто. Это было необходимо для работы экстренных служб. Жителей просили искать другие пути для объезда.