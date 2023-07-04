В Госдуме предложили создать специальный поддомен для сайтов игорных организаций

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В России необходимо создать специальный поддомен для размещения сайтов организаторов азартных игр. Соответствующее обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева направил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

В документе говорится, что в последние годы участились случаи создания нелегально действующих онлайн-ресурсов якобы букмекерских контор, казино и других представителей игорного бизнеса. При этом такие ресурсы не имеют соответствующих лицензий и находятся вне правового регулирования, не гарантируя гражданам возврата их средств, подчеркнул Сухарев.

По мнению депутата, гражданам трудно отличить такие конторы от сайтов легально действующих букмекеров.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания специального поддомена с ограниченным доступом, на котором будут размещаться исключительно онлайн-ресурсы легально действующих на территории Российской Федерации организаторов азартных игр и доступ к которому не будут иметь третьи лица, в том числе организаторы мошеннических схем в игорном деле", – написал Сухарев.

Инициативу Сухарева прокомментировал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его мнению, проект депутата не улучшит ситуацию, так как не все граждане будут обращать внимание на наличие поддомена у ресурса. Однако инициативу можно поддержать "просто в качестве эксперимента", резюмировал он.

Свинцов отметил, что бороться с нелегальными ресурсами можно только в случае перехода к формату защищенных сайтов, регистрирующихся путем дополнительной верификации предприятия.

Ранее в Подмосковье задержали организатора незаконного игорного бизнеса. Подпольное казино скрывалось под вывеской "Рюмочная "На бровях". Однако зайти в заведение могли только "избранные" – постоянные клиенты, которые имели специальный магнитный ключ.

По данным правоохранительных органов, общий доход от нелегального бизнеса составил около 9 миллионов рублей.

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