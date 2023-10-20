В Польше четырехлетний ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной

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Четырехлетний ребенок принес в детский сад в Польше самокрутку с марихуаной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов Магдалену Гонсовскую.

Инцидент произошел в детском саду в городе Пясечно. После обнаружения свертка в учреждение отправили криминальный отдел полиции. Ребенок рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что нашел самокрутку дома.

В ходе расследования выяснилось, что сверток принадлежал 35-летнему отцу воспитанника детского сада.

"Мужчина пояснил, что два дня назад отмечал свой день рождения и по этому поводу решил покурить марихуану, но это был разовый случай. В ходе обыска полицейские обнаружили в корзине для белья еще одну самокрутку с марихуаной", – рассказала Гонсовская.

На фоне произошедшего мужчине предъявили обвинение в хранении наркотиков. Дело контролирует местная прокуратура.

До этого в подмосковном Наро-Фоминске изъяли около 270 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества хранил у себя иностранный гражданин, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



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