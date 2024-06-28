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Новости

28 июня, 17:30

Происшествия

Новости регионов: пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку переведут в Москву

Новости регионов: пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку переведут в Москву

Суд приостановил работу "Кухни на районе" на 3 месяца

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Роспотребнадзор попросил суд приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток

Пострадавшая в железнодорожной аварии в Коми девочка пришла в сознание. Как сообщает ТАСС, через несколько дней ее отправят на лечение в Москву. Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов 26 июня. Предварительная причина ЧП – подмытое из-за дождей железнодорожное полотно.

Глава дагестанского Буйнакска Нургудаев покинул пост. Как сообщили в городской администрации, он досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города стал первый замглавы Шамиль Исаев.

Мужа Елены Блиновской – Алексея Блиновского – объявили в розыск. Причина – неявка к следователю по делу о неуплате налогов, сообщили в правоохранительных органах. Супругов обвиняют в том, что они не доплатили в казну больше 900 миллионов рублей и незаконно легализовали больше 700 миллионов. Сам Блиновский, по последней информации, находится в зоне СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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