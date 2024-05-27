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27 мая, 07:15

Происшествия

Элемент конструкции аттракциона упал на ребенка в ТЦ на шоссе Энтузиастов

Элемент конструкции аттракциона упал на ребенка в ТЦ на шоссе Энтузиастов

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Лефортовская межрайонная прокуратура разбирается с происшествием в торговом центре на шоссе Энтузиастов. Там на 5-летнего ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Инцидент произошел, когда ребенок находился в игровой комнате.

Экспертам предстоит проверить, соблюдались ли меры безопасности в игровой зоне торгового центра и все ли аттракционы прошли сертификацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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