Элемент конструкции аттракциона упал на ребенка в ТЦ на шоссе Энтузиастов

Лефортовская межрайонная прокуратура разбирается с происшествием в торговом центре на шоссе Энтузиастов. Там на 5-летнего ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Инцидент произошел, когда ребенок находился в игровой комнате.

Экспертам предстоит проверить, соблюдались ли меры безопасности в игровой зоне торгового центра и все ли аттракционы прошли сертификацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.