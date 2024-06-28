Новости мира: землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов Перу

Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов Перу. Эпицентр находился в 250 километрах от ближайшего города. По меньшей мере пять человек пострадали, сообщили власти Перу.

Тем временем сильные ливни обрушились на северо-восток Китая. Количество осадков за неделю превысило отметку в 850 миллиметров. Известно, что уровень воды в Янцзы стремительно поднимается.

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