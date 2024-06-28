Новости регионов: в Петербурге задержан подросток за стрельбу из пневматического пистолета

В Петербурге задержали подростка, который стрелял по автобусу из пневматического пистолета. Выяснилось, что в тот день он гулял с друзьями, один из которых и дал ему пострелять. Обоих доставили в отдел полиции. В результате стрельбы в автобусе разбились дверные стекла и водительское окно. Никто из пассажиров не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Пострадавшая в железнодорожной аварии в Коми девочка пришла в сознание. Как сообщает ТАСС, через несколько дней ее отправят на лечение в Москву. Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов 26 июня. Предварительная причина ЧП – подмытое из-за дождей железнодорожное полотно.

Глава дагестанского Буйнакска Нургудаев покинул пост. Как сообщили в городской администрации, он досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города стал первый замглавы Шамиль Исаев.

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