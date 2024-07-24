Открытое горение в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировано

Фото: МЧС России

Открытое горение в жилом доме на улице Молодежной на юго-западе Москвы было ликвидировано, передает МЧС России в своем телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что вертолет Московского авиационного центра при тушении пожара сбросил 20 тонн воды. Угрозы распространения огня нет. Из дома самостоятельно эвакуировались около 300 жильцов, о пострадавших не сообщалось.

О пожаре в жилом доме на улице Молодежной стало известно утром 24 июля. Возгорание началось в квартире на 7-м этаже, затем пламя перекинулось на балкон 8-го этажа, чердак и крышу. Сотрудники МЧС вывели 4 человека из квартиры на 8-м этаже.

Площадь пожара быстро возросла с 200 до 2 000 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли более 150 специалистов и 46 единиц техники, а также вертолет Московского авиационного центра Ка-32.

Впоследствии спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 2 000 "квадратов".