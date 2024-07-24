Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализован на площади 2 000 "квадратов"

Фото: МЧС России

Пожар в жилом доме на улице Молодежной на юго-западе столицы локализован на площади 2 000 квадратных метров, передает МЧС России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, к тушению пожара был привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. На месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники.

В свою очередь, Дептранс Москвы сообщает, что из-за возгорания движение по улице Молодежной от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта было перекрыто. Водителей призвали выбирать пути объезда.

О пожаре в жилом доме на улице Молодежной стало известно утром 24 июля. Сообщалось, что возгорание началось в квартире на 7-м этаже, впоследствии пламя перекинулось на балкон 8-го этажа и чердак.

Сотрудники МЧС спасли 4 человека из квартиры на 8-м этаже, самостоятельно из подъезда эвакуировались около 30 жильцов. На данный момент сведений о пострадавших нет.