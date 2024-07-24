24 июля, 04:16Происшествия
Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросла до 2 000 квадратных метров
Фото: МЧС России
Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что на месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники.
О пожаре в жилом доме на улице Молодежной стало известно утром 24 июля. Сообщалось, что возгорание началось в квартире на 7-м этаже, впоследствии пламя перекинулось на балкон 8-го этажа и чердак.
Сотрудники МЧС спасли 4 человека из квартиры на 8-м этаже, самостоятельно из подъезда эвакуировались около 30 жильцов.
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