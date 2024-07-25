Белый дом отрицает, что скрывал ухудшение состояния здоровья Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не скрывали от общественности информацию об ухудшении состояния здоровья и умственных способностей американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

"Во-первых, это не было укрывательством. Я знаю, что это нарратив, который вам нравится, но это не так", – заявила она в ответ на вопрос, кто "приказал чиновникам Белого дома скрывать ухудшение" состояния президента.

По ее словам, решение Байдена о выходе из президентской гонки не имеет никакого отношения к состоянию его здоровья. Она подчеркнула, что президент сам вскоре выступит с обращением по поводу своего решения не переизбираться.

Байден отказался от переизбрания 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Камалы Харрис.