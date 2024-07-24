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24 июля, 07:15

Политика

Трамп заявил, что Обама терпеть не может Байдена и заставил его выйти из гонки

Фото: ТАСС/MICHAEL REYNOLDS/EPA

Бывший американский лидер Барак Обама терпеть не может действующего главу государства Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе интервью газете New York Post.

По мнению Трампа, именно по этой причине он совместно с прочими ведущими демократами вынудил нынешнего президента Штатов отказаться от участия в предвыборной гонке.

"Обама терпеть его (Байдена. – Прим. ред.) не может... Обама принял участие, потому что сказал, что не собирается его поддерживать... (Экс-спикер палаты представителей США. – Прим. ред.) Нэнси Пелоси бросила его. Они все его бросили и сказали: либо ты выйдешь по-хорошему, либо мы займемся тобой. Так и случилось. И у него не было выбора", – подчеркнул политик.

Байден отказался от переизбрания 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Камалы Харрис. Кроме того, он пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

Она набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на выборах, которые пройдут в стране в ноябре.

В свою очередь, Трамп заявил, что готов к участию в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от демократов.

Джо Байден поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

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