Журналист Карлсон заявил, что Байден мог уже умереть

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Американский журналист Такер Карлсон предположил, что действующий президент США Джо Байден уже умер или находится на грани смерти, поскольку он внезапно исчез и отказался участвовать в предвыборной гонке, а брат американского лидера Джеймс указал на ухудшающееся состояние здоровья Байдена. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на выложенный в соцсети Х пост Карлсона.

По словам журналиста, окружение американского лидера тщательно скрывает смерть Байдена. Он также процитировал журналиста и общественного деятеля Чарли Кирка, который заявил, что пообщался со своим источником в полиции.

"Судя по всему, в полицейском управлении ходили слухи, что Джо Байден умирает", – добавил Карлсон.

Он указал на тот факт, что Секретная служба США сообщила сотрудникам полиции Лас-Вегаса о чрезвычайной ситуации с американским президентом и попросила перекрыть улицы, чтобы оперативно доставить Байдена в больницу.

Ранее ведущий канала Fox News Брэт Байер также предположил, что Байден умер, так как о решении лидера не участвовать в предстоящих выборах говорилось только в его соцсетях. Он также потребовал, чтобы демократы предоставили доказательства, что с Байденом все в порядке.

18 июля стало известно, что Байден заразился коронавирусом после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент прошел вакцинацию и усиленную терапию. Он отправился в Делавэр на самоизоляцию и выполнял свою работу дистанционно.

