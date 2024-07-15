Депздрав: пациентки роддома в Москве после инцидента с лифтом чувствуют себя хорошо

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Все пять пациенток роддома городской клинической больницы имени Ерамишанцева, застрявшие в лифте, чувствуют себя хорошо, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что пациентки находятся в родовом отделении под наблюдением медицинского персонала.

Подрядчику, обслуживающему лифтовое оборудование, выставят соответствующую претензию. Кроме того, оперативные службы проверяют все лифты в больнице.

Рано утром пять беременных пациенток застряли в лифте роддома. Он остановился, когда женщины в сопровождении акушерки переводились из дородового отделения в родильный блок. Подъемник рассчитан на 13 человек, а его двери открылись через 43 минуты. Помощь спасательной службы не понадобилась, ситуацию разрешили силами лифтовой службы больницы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после падения лифта в многоэтажном доме по Новгородскому проспекту в Санкт-Петербурге. По версии следователей, 5 марта в одном из многоквартирных домов произошла перегрузка лифта, из-за чего тот упал вниз.

В больницу попали трое пострадавших, включая 8-летнего мальчика, у которого выявили ушиб правого голеностопного сустава. Уточнялось, что все произошло в петербургском поселке Шушары. Когда лифт рухнул с 8-го этажа, внутри находились 15 человек.