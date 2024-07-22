22 июля, 11:15Происшествия
Новости регионов: взрыв газа произошел в ТЦ в краснодарском Апшеронске
В Краснодарском крае в городе Апшеронске произошел взрыв газа в торговом центре. Рухнула большая часть здания и начался пожар. По данным ТАСС, ранены 14 человек, троим людям потребовалась госпитализация.
В Якутии жителей села Оргет эвакуируют из-за приближения лесного пожара, сообщают местные власти. На данный момент в безопасное место перевозят беременных женщин, инвалидов, людей с болезнями органов дыхания и детей. Крупный лесной пожал площадью почти шесть тысяч гектаров находится в шести километрах от села.
Всего в Якутии зафиксировано 78 природных пожаров на площади почти в 660 тысяч гектаров. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.