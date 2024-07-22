Новости регионов: взрыв газа произошел в ТЦ в краснодарском Апшеронске

В Краснодарском крае в городе Апшеронске произошел взрыв газа в торговом центре. Рухнула большая часть здания и начался пожар. По данным ТАСС, ранены 14 человек, троим людям потребовалась госпитализация.

В Якутии жителей села Оргет эвакуируют из-за приближения лесного пожара, сообщают местные власти. На данный момент в безопасное место перевозят беременных женщин, инвалидов, людей с болезнями органов дыхания и детей. Крупный лесной пожал площадью почти шесть тысяч гектаров находится в шести километрах от села.

Всего в Якутии зафиксировано 78 природных пожаров на площади почти в 660 тысяч гектаров. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.

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