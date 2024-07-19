Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 09:45

Происшествия

Новости мира: взрыв прогремел на острове Тайвань

Новости мира: взрыв прогремел на острове Тайвань

Новости мира: сильный лесной пожар вспыхнул в районе турецкого города Измир

Новости регионов: проблемы с электричеством возникли на российских курортах

Вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в Якутии

Столичный суд отправил под домашний арест владельца киоска, где люди отравились шаурмой

Авария произошла на 54-м км МКАД утром 19 июля

Хулиганы напали на депутата Госдумы в Самаре

Владелец киоска по продаже шаурмы проведет 2 месяца под домашним арестом

Мебельный цех загорелся в Ростове-на-Дону

"Безопасный город": полицейские изъяли партию сильнодействующих препаратов

Взрыв прогремел на острове Тайвань. Клубы дыма поднялись в небо на высоту в несколько километров, в промышленной зоне началось возгорание. Известно, что вспыхнул завод по производству смолы. Его уже начали тушить, однако на это могут уйти не одни сутки.

Тем временем Бангладеш охватили беспорядки. На улицы вышли тысячи студентов, требуя от правительства уйти в отставку, отменить квоты в университетах для детей чиновников и членов их семей. Силовики начали подавлять толпу – по меньшей мере 17 человек погибли и сотни получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика