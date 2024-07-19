Новости мира: взрыв прогремел на острове Тайвань

Взрыв прогремел на острове Тайвань. Клубы дыма поднялись в небо на высоту в несколько километров, в промышленной зоне началось возгорание. Известно, что вспыхнул завод по производству смолы. Его уже начали тушить, однако на это могут уйти не одни сутки.

Тем временем Бангладеш охватили беспорядки. На улицы вышли тысячи студентов, требуя от правительства уйти в отставку, отменить квоты в университетах для детей чиновников и членов их семей. Силовики начали подавлять толпу – по меньшей мере 17 человек погибли и сотни получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

