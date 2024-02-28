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Новости

28 февраля, 17:30

Происшествия

Новости мира: завод ядерного оружия возобновил работу после опасности возгорания в Техасе

Новости мира: завод ядерного оружия возобновил работу после опасности возгорания в Техасе

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Завод ядерного оружия в Техасе возобновил работу, прерванную из-за природных пожаров. Ранее пламя подступило к нему почти вплотную. В 60 районах штата объявили чрезвычайное положение. По данным американских метеорологов, каждую секунду выгорает территория равная по размеру двум футбольным полям. Эвакуировали десятки жилых домов и две больницы.

В Японии начали сброс четвертой партии воды с "Фукусимы-12". Процедура продлится до 16 марта. Избавиться должны почти от восьми тысяч тонн жидкости, которой охлаждали реакторы. Очищенную воду разбавляют морской. По словам специалистов, таким образом концентрация трития получается предельно низкой. Однако отношение экологов к процессу неоднозначное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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