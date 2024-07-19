Новости мира: сильный лесной пожар вспыхнул в районе турецкого города Измир

Сильный лесной пожар вспыхнул в районе турецкого города Измир. Пламя, гонимое мощным ветром, в считанные часы охватило большую территорию. Теперь огонь подбирается к населенным пунктам. В непрерывном тушении задействовано сразу несколько самолетов и десятки вертолетов.

Мощный взрыв прогремел в центре Тель-Авива. В соцсетях жители пишут, что ударная волна была такой силы, что во всех соседних домах выбило окна и от осколков есть разрушения в квартирах.

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