Новости мира: 20 человек погибли в результате пожара в Южной Корее

Тем временем в южнокорейском городе Хвасон произошел пожар на заводе по производству литиевых батарей. Погибли как минимум 20 рабочих, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Большинство из них – иностранцы. До пожара на производстве трудились больше сотни человек. Причины ЧП пока неизвестны.

Тем временем ракета-носитель Falcon компании SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников. Они пополнили орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск произвели с базы американских Космических сил в Калифорнии. После этого многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, приземлилась на платформу в Тихом океане. С мая 2019 года в рамках проекта SpaceX запустила уже больше 6,5 тысячи спутников.

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