Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 16:15

Происшествия

Новости регионов: замминистра промышленности Алтайского края погиб в ДТП

Новости регионов: замминистра промышленности Алтайского края погиб в ДТП

В МЧС России подтвердили падение Sukhoi Superjet 100 под Коломной

Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье

Оперативные службы проверяют информацию о падении самолета в Подмосковье

Пассажир напал на контролера в автобусе на юго-западе Москвы

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Челябинской области

Молодой человек погиб при попытке зарядить электросамокат в ТиНАО

ДТП произошло в Видном

Новости регионов: 11 автомобилей столкнулись в Нижегородской области

Новости мира: Байден назвал Путина президентом Украины во время саммита НАТО

Замминистра промышленности Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП. Он возвращался в Барнаул из командировки. На Чуйском тракте служебная "Тойота Камри" столкнулись с "Ладой Ларгус". Всего в результате аварии двое погибли на месте, трое пострадали, в том числе ребенок. Водитель "Тойоты" – в коме. По факту ДТП завели уголовное дело.

Между тем к поискам пропавшей в Черном море женщины привлекли вертолет МЧС. Накануне вечером 34-летняя туристка из Санкт-Петербурга каталась на сапсерфах вместе с подругами. Одна вернулась на берег сама, вторую спасатели нашли в 400 метрах от берега, а поиски третьей продолжаются в Туапсинском районе.

В России вновь решили запретить экспорт бензина. В ФАС подтвердили, что ожидают остановки вывоза топлива за рубеж с 1 августа. Сложности с производством не позволяют нефтеперерабатывающим заводам нарастить выпуск бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке. Запрет экспорта должен помочь стабилизировать цены на топливо.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПэкономикарегионывидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика